Бухарест, 6 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Суд в уезде Сучава на северо-востоке Румынии приговорил несовершеннолетнюю девушку к шести субботам и воскресеньям домашнего ареста за вождение машины без водительских прав. Об этом 6 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно приговору, местная жительница должна будет оставаться дома с 00:00 субботы до 24:00 воскресенья, имея право покинуть жилище лишь «в исключительных случаях». При этом перечень подобных случаев не указывается.

«Домашний арест выходного дня» — воспитательная мера, введенная в румынское законодательство в 2022-м году.

Ранее по отношению к несовершеннолетним гражданам она не применялась.