Москва, 6 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине идет по плану, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации на Украине.

«Операция идет по плану», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом спецоперации России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но предполагает, что она «затянулась».

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