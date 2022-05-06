Бишкек, 6 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Киргизии предлагает ввести штрафы за неисполнение закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновники считают необходимым штрафовать горожан за отсутствие страхового полиса на 1 200 сомов (1 040 рублей), а жителей сельской местности — на 600 сомов (520 рублей).

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В госфиннадзоре посетовали на то, что сейчас страхователи игнорируют требования этого закона из-за отсутствия наказания за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, а это влечёт за собой возникновение проблемы выплаты компенсаций населению при вероятном наступлении стихийных бедствий, которые придётся изыскивать в бюджете.

«Реализация мер по усилению ответственности субъектов страхового рынка будет являться дополнительным источником пополнения местного и государственного бюджетов», — подчёркивают авторы законопроекта.

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