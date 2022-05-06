Берлин, 6 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Только на протяжении последних 10 недель Европейским союзом было предоставлено на поддержку киевского режима €4 млрд. Об этом 6 мая рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конгрессе о будущем единой Европы, организованном в Берлине газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

«Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины €4 млрд», — сказала она, добавив, что для сообщества в ситуации с Украиной «многое стоит на кону».

При этом фон дер Ляйен отметила, что конфликт на Украине является «более, чем стресс-тестом» для экономики Евросоюза и отметила, что, по ее мнению, киевский режим ведет защиту «европейских ценностей».

Также глава ЕК указала на то, что ЕС с помощью антироссийских санкций будет делать все для лишения России доходов, чтобы «повысить цену» спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины для Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что австрийская компания Mondi продаст свои активы в России, в том числе крупнейшее лесопромышленное предприятие в Коми АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».