Иркутск, 6 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Полиция Иркутской области 6 мая вновь предупредила об участившихся случаях выхода медведей к населенным пунктам. По данным правоохранителей, только за минувшие сутки в регионе зафиксированы два обращения граждан о выходе опасных зверей к частным домам.

Медведь

Так, в Черемховском районе Приангарья в ночное время медведь появился вблизи крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Поморцева, где сломал ограждение и напугал скот, после чего ушел. Также накануне утром опасный хищник появился в поселке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унес собаку.

Ранее также сообщалось о выходе медведя в поселках Бадарминск и соседнем населенном пункте Бадарма. Стражи порядка предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля медведь дважды появлялся в населенных пунктах в населенных пунктах Усть-Илимского района.

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