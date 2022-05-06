Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирской области создают продовольственный интернет-портал. Об этом сообщил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

Импортозамещение Светлана Шаповалова

«На сегодняшний день вопрос импортозамещения продовольственных поставок в сфере HoReCa особенно актуален, — подчеркнул Останин. — Рестораторы ищут надёжных местных поставщиков, чтобы сократить логистические цепочки, и наполнить своё меню местными аутентичными продуктами высокого качества».

По его данным, на портале будет собрана информация о всех новосибирских производителях продовольственных товаров.