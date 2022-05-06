6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 21:54 — REGNUM Увидеть и услышать радиоприёмники и радиолы, которые слушали ещё прабабушки и прадедушки в далёкие довоенные и послевоенные годы, смогут крымчане и гости полуострова. В Центральном музее Тавриды в Симферополе 6 мая, в преддверии Дня радио, открылась выставка «На радиоволне». В первый день работы экспозиции на ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего на выставке представлено 22 экспоната — роскошные приёмники, доступные далеко не каждому, и более простые дешёвые модели, которые можно было встретить во многих домах, сделанные в Германии, США, Голландии и СССР. Все экспонаты, возраст которых от 100 до 60 лет, собрал и с любовью отреставрировал коллекционер радиоприёмников Сергей Чигрин из Севастополя.

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты оформлены именно так, как они стояли бы в домах их владельцев — на скатертях, украшенные фарфоровыми фигурками, модными в интерьерах 30-х — 50-х годов XX века. При этом некоторые из старинных приёмников могут ловить современные радиостанции — мастер поставил в них FM-блоки.

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Радиоприёмник Excelsior 52 SNR Александр Полегенько © ИА REGNUM

Магнитофон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В числе экспонатов — радиоприёмники Рижского Государственного электротехнического завода ВЭФ, Минского радиозавода имени Молотова, Горьковского завода ЗИЛ, Рижского радиозавода имени Попова, Харьковского завода Коммунар и Московского завода Мосприбор.

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Радиоприёмник «Звезда-54» Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Радиоприёмник Теlefunken 770 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» в Центральном музее Тавриды в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Радиоприёмник прямого усиления Radiola 18 AC AR-936 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Один из самых ценных в коллекции — ламповый американский RCA-18, выпущенный в 1928 году. Он был приобретён на аукционе в Европе и находится в прекрасном состоянии.

Радиоприёмник RCA-18. 1928 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Также на выставке представлены немецкие приёмники 1940-х годов, радиопроигрыватели производства 1945 года и самый большой настольный советский радиоприёмник «Мир» с оригинальной шкалой в виде узких полос из оргстекла, первый приёмник высшего класса с системой объёмного звука и даже с дистанционным пультом управления от кабеля — «Фестиваль». На выставке представлены также устройства для военной радиосвязи, например советский радиоприёмник «Волна-К», использовавшийся на судах дальнего плавания и в ВМФ.

Сетевая ламповая радиола «МИР» М-154Р Александр Полегенько © ИА REGNUM

Радиоприёмник «Фестиваль» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всеволновый связной радиоприёмник «Волна-К» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка «На радиоволне» продлится с 6 мая по 13 мая и будет работать в том числе 9 мая.