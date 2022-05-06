Париж, 6 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в израильском городе Элад. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Отмечая годовщину независимости государства, израильтяне в очередной раз были поражены подлым террористическим актом в Эладе. Наши мысли с жертвами и их семьями», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бригады мучеников Аль-Аксы» (военное крыло палестинской организации ФАТХ) взяло на себя ответственность за теракт в израильском городе Элад.

Читайте также: Ответственность за теракт в Израиле взяло военное крыло ФАТХ