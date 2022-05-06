Донецк, 6 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела украинских войск получил ранение мирный житель. Об этом 6 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка, на улице Крамарчука получил ранение мирный житель.

«Мужчина доставлен в 14 городскую больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в заявлении донецкого штаба.