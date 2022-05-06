Астана, 6 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Казахстана по футболу назначен российский тренер Магомед Адиев. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что кандидатура Адиева утверждена решением исполнительного комитета федерации.

В апреле 2021 года Адиев стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». До этого он возглавлял махачкалинский «Анжи» и «Чайку» из Ростовской области.