Российский тренер возглавил сборную Казахстана по футболу
Астана, 6 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Казахстана по футболу назначен российский тренер Магомед Адиев. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
ИА REGNUM
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Отмечается, что кандидатура Адиева утверждена решением исполнительного комитета федерации.
В апреле 2021 года Адиев стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». До этого он возглавлял махачкалинский «Анжи» и «Чайку» из Ростовской области.