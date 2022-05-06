Салехард, 6 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 6 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Выздоровели за сутки 25 ямальцев. Заразился коронавирусом 9 человек — на восемь меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 6 мая зарегистрировано 136 710 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 270 человек, 1040 скончались.