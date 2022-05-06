Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 13:16 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Старомихайловки со стороны ДНР был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него украинские нацисты использовали крупнокалиберные пулеметы.

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