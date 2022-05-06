Киев, , 13:15 — REGNUM Командование Вооруженных сил Украины скрывает реальные потери ВСУ в ходе спецоперации России, заявил 6 мая экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для скрытия реальных потерь», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, как утверждают сами жители Украины, потери ВСУ составляют «под 50 тысяч человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.