Киев, 6 мая 2022, 13:15 — REGNUM Командование Вооруженных сил Украины скрывает реальные потери ВСУ в ходе спецоперации России, заявил 6 мая экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
По его словам, как утверждают сами жители Украины, потери ВСУ составляют «под 50 тысяч человек».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.