Москва, 6 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Нефть продолжила подъем на торгах 5 мая. Нефть марки Brent впервые с 19 апреля почти добралась до отметки $114 за баррель, но во второй половине дня лишилась львиной доли набранных очков и закрылась непосредственно над уровнем $111, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сегодня, 6 мая, котировки торгуются в символическом плюсе, не решаясь на новый полноценный рывок в условиях бегства от рисков.

Нефтяному ралли помешал самый масштабный с 2020 года обвал индексов Уолл-стрит, который утянул за собой рисковые активы в целом.

Откровенно слабые показатели производительности труда в США в сочетании с растущим беспокойством по поводу рецессии не смогли оставить трейдеров равнодушными

В конце концов, от самочувствия глобальной экономики зависят перспективы спроса, которые всегда волнуют участников рынка.

Тем временем на отраслевом фронте не наблюдается значимых или неожиданных новостей. Ранее сегодня Евросоюз подтвердил, что введет полное эмбарго на российскую нефть через девять месяцев. Это не стало сенсацией для рынка, который уже готов к такому сценарию.

При этом более устойчивому росту Brent снова препятствует крепкий доллар, который достиг новых 20-летних максимумов на сочетании ужесточения политики ФРС и защитного спроса.

В этом контексте краткосрочное влияние на нефть может оказать сегодняшний отчет по рынку труда США.

Если цифры не оправдают ожидания, USD рискует отступить от новых пиков, что окажет некоторую поддержку черному золоту. Впрочем, уверенного прорыва зоны $115 на данный момент не ожидается», — пояснил эксперт.

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