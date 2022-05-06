Белгород, 6 мая 2022, 13:15 — REGNUM Масштабное панно «Знамя Победы над Рейхстагом» установили в Белгороде, сообщает 6 мая корреспондент ИА REGNUM.
Основой «холста» стали фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Белгородцы прислали 2 600 снимков своих предков.
Город продолжают украшать к 9 мая. На Соборной площади впервые установят композиции «Орден Отечественной войны» и «Орден Победы». На улице 50-летия Белгородской области появились тематические фотозоны. У диорамы на стелах разместили портреты ветеранов.
На здании администрации Белгорода традиционно установили копию красного Знамени Победы.