Уфа, , 13:18 — REGNUM Обстоятельства нападения на журналиста устанавливают в Уфе. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

СМИ Elitefon.ru

По предварительной информации, 3 мая 2022 года в Уфе 37-летний подозреваемый на улице нанес несколько ударов рукой по голове корреспонденту региональной телекомпании.

По предварительной версии, журналист прибыл, чтобы взять у мужчины интервью для репортажа о нанесении побоев отцу его экс-супруги.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий. В отношении обоих потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям мужчины по обоим фактам применения насилия будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба.