Иркутск, 6 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 6 мая известило о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в отношении пенсионеров.

Marafet.net Пенсионеры

Потерпевшие сообщили, что неизвестный мужчина хитростью завладел их деньгами в сумме пяти тысяч рублей.

Для того, чтобы заручиться доверием и проникнуть в квартиру будущей жертвы обмана, злоумышленник придумал легенду. Предлогом являлась необходимость передать соседям продукты. После непродолжительного диалога между делом он просил разменять пятитысячную купюру.

Постоянно отвлекая разговорами, подозреваемый забирал размен, не передав обещанную банкноту, которой, к слову, в прочем, как и продуктов, у него и не было. Только после ухода неожиданного гостя потерпевшие понимали, что их обманули и обращались в полицию.

Тщательный поквартирный обход и анализ собранных примет мошенника, позволил сыщикам установить его личность. Вскоре он был задержан и доставлен в дежурную часть. Им оказался 39-летний, ранее неоднократно судимый житель Иркутска. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что дом и квартиру выбирал спонтанно. Всего ему удалось ввести в заблуждение двух пенсионеров из Ленинского и Правобережного округов.

По данным фактам следственными органами ОВД возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля жительница иркутского города Шелехов стала жертвой мошенников, с её банковских карт сняли 25 тысяч рублей.

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