Дятьково, Брянская область, 6 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Полномочия депутата, привлечённого к уголовной ответственности, досрочно прекращены в Дятьково Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Депутат поселкового Совета народных депутатов одновременно являлся руководителем муниципального казенного предприятия. Мужчина был осуждён за присвоение и растрату и после вступления в силу обвинительного приговора суда продолжил осуществлять полномочия депутата. Причём, поселковый Совет также не стал рассматривать вопрос о его досрочном уходе из представительного органа.

Прокуратура внесла председателю Совета представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Полномочия депутата досрочно прекращены.