Кемерово, , 13:13 — REGNUM В кузбасских городах 9 мая пройдут парадные расчёты и военная техника, в том числе времен Великой Отечественной войны. Парады победы начнутся в 10:00 (время местное), сообщили региональном правительстве.

День Победы Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«День Победы — священный для нас праздник, и именно сейчас важно показать всему миру нашу сплоченность, хранить память о великих подвигах наших предков, на которые ориентируются уже нынешние поколения», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

В Кемерове движение парадных расчётов и техники откроет легендарный танк Т-34. И во всех муниципалитетах запланированы праздничные салюты.