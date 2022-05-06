Ставрополь, 6 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлен похититель 10,5 млн рублей, собранных на лечение больного ребенка. Подозреваемого задержали в Казани, откуда он звонил матери малыша и обманным путем выманивал у нее деньги, представляясь сотрудником банка. В настоящее время дело расследовано и передано в суд, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

禁书 网 Арест

Информация о сборе пожертвований для дорогостоящего лечения годовалого ребенка жительницы Новоселицкого муниципального округа была размещена в соцсети. Находясь в Казани, злоумышленник стал звонить женщине и сообщать, что к ее счетам «якобы получили доступ третьи лица и для безопасности деньги необходимо перевести на резервные счета».

«Введенная в заблуждение женщина перевела на указанные аферистом реквизиты денежные средства. Спустя время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Мошенника разыскали и арестовали. В настоящее время дело передано для вынесения приговора в Новоселицкий районный суд.