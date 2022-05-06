На Ставрополье установлен похититель 10,5 млн рублей у больного ребенка
Ставрополь, 6 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлен похититель 10,5 млн рублей, собранных на лечение больного ребенка. Подозреваемого задержали в Казани, откуда он звонил матери малыша и обманным путем выманивал у нее деньги, представляясь сотрудником банка. В настоящее время дело расследовано и передано в суд, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Информация о сборе пожертвований для дорогостоящего лечения годовалого ребенка жительницы Новоселицкого муниципального округа была размещена в соцсети. Находясь в Казани, злоумышленник стал звонить женщине и сообщать, что к ее счетам «якобы получили доступ третьи лица и для безопасности деньги необходимо перевести на резервные счета».
Мошенника разыскали и арестовали. В настоящее время дело передано для вынесения приговора в Новоселицкий районный суд.