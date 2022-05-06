Сеул, 6 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи объявило, что с 1 июня группам из пяти и более туристов из Монголии, Вьетнама, Филиппин и Индонезии разрешат въезд без визы на срок до 30 дней.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Безвизовый режим действует только для туристов, прибывающих в международный аэропорт Янъян, который находится на северо-востоке Южной Кореи.

Отметим, что граждане Монголии предпочитают ехать в Южную Корею на заработки. По данным МИД от 2021 года в Республике Кореи живут около 50 тысяч граждан Монголии.

Из-за растущей инфляции и низкой зарплаты в Монголии, число желающих отправиться стать трудовым мигрантом в Южной Кореи растет. По последним данным Министерства труда и социальной защиты, в апреле 2022 года, очередь на трудоустройство в Южной Кореи ждали более 190 тысяч граждан Монголии.