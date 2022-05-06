Пермь, 6 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Пермь в День Победы решено ограничить движение электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Мера принята для обеспечения безопасности пешеходов в местах проведения праздничных мероприятий. Речь идёт о самокатах сервисов аренды. С представителями компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, уже достигнута договорённость.

Под запрет попадёт движение в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. На самокатах временно отключат возможность передвигаться по указанным улицам.