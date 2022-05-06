Москва, 6 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль в моменте доходила до отметки 66 руб. в ходе торгов 5 мая. Оттолкнувшись от новых минимумов, котировки скромно отскочили и завершили сессию на уровне 67 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 6 мая, американская валюта снова отступает, намереваясь снова испытать на прочность область 66 руб., пробой которой расчистит паре путь к свежим минимумам 2020 года.

Российская валюта продолжает упорно игнорировать все внешние факторы, укрепляя позиции за счет дефицита спроса на иностранную валюту в сочетании с высоким предложением в рамках действующих валютных ограничений.

В ближайшей перспективе, пока правило продажи 80% выручки экспортерами остается в силе, рубль и далее будет оставаться на высоких позициях и, как минимум, воздерживаться от резкого падения. При определенных обстоятельствах нельзя исключать даже поход в район 61-60 руб.

Волатильность курса рубля также остается невысокой, что резко контрастирует с происходящим на мировой арене, где в ходе минувшей сессии площадки Уолл-стрит пережили худшую за два года сессию.

Сегодня бегство от рисков остается в силе, и в целом все указывает на сохранение медвежьего рынка с кратковременными и неустойчивыми отскоками.

С технической точки зрения предпосылки для пробоя уровня 66 руб. присутствуют и будут реализованы уже в ближайшее время, если USD отступит от 20-летних максимумов в случае выхода слабых данных по занятости.

В случае смены траектории движения пара нацелится на уровень 70 руб., который еще в начале недели выступал в роли поддержки», — пояснил эксперт.

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