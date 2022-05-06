Иркутск, 6 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 5 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять пожаров на площади 717 га, сообщает телегам-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Отмечается также, что локализованном состоянии остаются два очага на 535 га.

Причиной всех ландшафтных пожаров продолжает оставаться человеческий фактор.

В тушении лесных пожаров 5 мая было задействовано 14 пожарных-десантников, 110 сотрудников лесопожарных формирований, восемь мобилизованных граждан, 44 единицы наземной техники. В авиационном мониторинге — два легкомоторных самолёта и пять Ан-2. Их общий налет составил 26 часов 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Иркутской области было полностью ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 2089,1 га. По причине высокой пожароопасности в регионе действует экстренное предупреждение о непогоде.

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