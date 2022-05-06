Берлин, , 13:07 — REGNUM Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пройдёт 9 мая Берлине. Об этом 6 мая сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

«Канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания», — сказала Хоффман.

По её словам, лидеры Германии и Франции обсудят сотрудничество в рамках Евросоюза, а также российскую спецоперацию на Украине и её последствия для Европы.

Она добавила, что по итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.

Напомним, Макрон в апреле победил во втором туре президентских выборов во Франции и заступил на второй срок. Шольц стал канцлером ФРГ в декабре 2021 года.