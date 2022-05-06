Боровск, Калужская область, , 14:24 — REGNUM Открытие памятной таблички, посвященной пионеру-герою Ивану Андрианову, состоялось в деревне Новомихайловское Боровского района. Табличку разместили на доме, в котором он прожил последние двадцать лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,

Открытие памятной таблички, посвященной пионеру-герою Ивану Андрианову состоялось в деревне Новомихайловское Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

О подвиге Ивана Андрианова в годы Великой Отечественной войны знала вся страна. На страницах советских учебников рассказывалось, как пионер предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках немецко-фашистских захватчиков. В феврале 2022 года депутаты областного парламента присвоили Ивану Федоровичу Андрианову звание «Почетный гражданин Калужской области», но не успели вручить положенные регалии. Он ушел из жизни на 96-м году жизни.

Участие в церемонии открытия памятной таблички принял председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

«Иван Федорович был для нас всех примером. И об этом нужно говорить чаще, передавать память о таких людях последующим поколениям. Только так можно избежать событий, которые мы видим на Украине — где сначала забыли героев, а затем сломали памятники. Он знал, что мы бесконечно ценим его подвиги в военное и мирное время и будем чтить его память», — отметил Геннадий Новосельцев.

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