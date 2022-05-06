Самара, , 13:08 — REGNUM Ректором Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре назначен Вадим Ружников. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба данного вуза в своем Telegram-канале.

Чиновник Bryansktoday.ru

Приказ о назначении подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» с 1 мая 2022 года назначен Ружников Вадим Александрович», — сообщает пресс-служба.