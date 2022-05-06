Оренбург, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области 6 мая медучреждениям вручили ключи от новых автомобилей. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» приобретено 46 машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Машины для медучреждений минздрав Оренбургской области

В ведомстве отметили, что все автомобили отечественного производства, а региональная программа, в рамках которой осуществлялась закупка, в 2022 году включена в национальный проект «Здравоохранение».

«Сегодня мы передаем автомобили, которые будут работать в службах неотложной помощи при взрослых и детских поликлиниках. До конца месяца мы ещё пополним автопарк районных медучреждений 48 автомобилями», — сказал губернатор Денис Паслер.

Новые автомобили отправились в больницы Оренбурга, Соль-Илецка, а также Новосергиевского, Шарлыкского, Беляевского, Саракташского, Александровского, Илекского, Переволоцкого районов. Транспорт будут использовать для транспортировки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, оказания неотложной помощи, доставки лекарственных препаратов жителям труднодоступных районов.