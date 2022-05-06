Красногорск, , 13:05 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 6 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 153 случая больше аналогичного показателя 5 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 42 человек, а днём ранее — у 56 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 5 541 новых случая заражения коронавирусом.

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