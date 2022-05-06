Минск, 6 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в стране подорожают импортные и отечественные лекарства.

Лекарства

«Конечно, я понимаю, что рост стоимости импортных и отечественных средств будет. Но мы держим (ситуацию на контроле). Если вы посмотрите на статистику, то индекс цен на лекарства, особенно отечественные, в разы отстает от темпа роста цен по другим сегментам», — цитирует его Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии установили особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и пшеничную муку.

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