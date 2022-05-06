Москва, 6 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, в 17:00 по мск запланировано проведение неформального заседания Совбеза ООН, на котором Россия представит факты преступления Вооружённых сил Украины против мирного населения. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

По его словам, России продемонстрирует свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставит слово западным журналистам, работающим на месте и имеющим подобную информацию из первых рук.

«Мероприятие будет принципиально отличиться от пропагандистских сходок по Украине, периодически организуемых Украиной и ее западными «сюзеренами», — подчеркнул Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, новые сведения о преступлениях украинских нацистов против мирного населения поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин.

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