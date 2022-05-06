Москва, , 13:01 — REGNUM В странах Запада в настоящее время делаются попытки развязать «пропагандистскую войну» против России и ее жителей. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.

Сергей Лавров Mid.ru

Как указал глава МИД РФ, России необходимо помнить уроки истории, тем более, что в данный момент на Западе эти славные страницы истории нашей страны пытаются вырвать и перечеркнуть все то, что было тогда сделано.

«Пытаются непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе», — сказал Лавров.

При этом министр иностранных дел РФ добавил, что против России и ее жителей на Западе развязана «пропагандистская война», которая является проявлением расизма и дискриминации и «сейчас доводится до абсурда».

Как сообщало, ранее заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев рассказал, что на данный момент переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации.