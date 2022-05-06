Чита, , 12:59 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов встретился с жительницей дачного кооператива «Раздольный» Читинского района Галиной Налабординой, которая стала автором этого граффити на автобусной остановке, где нарисована украинская бабушка с флагом СССР, ставшая символом спецоперации. Как сообщает 6 марта пресс-служба правительства региона, идея украсить остановку изображением украинской старушки у женщины появилась после того, как она увидела сюжет по телевизору.

Губернатор Zабайкалья Александр Осипов лично поблагодарил автора изображения бабушки с флагом СССР. Правительство Забайкалья

«Меня поразила героиня сюжета. Потрясло мужество, выдержка и спокойствие этой женщины. Мы ведь все так воспитаны, что бережем символы своей Родины, где бы мы ни жили. Я хотела сегодня утром тут еще дорисовать, но было холодно, вечером сделаю», — пояснила Галина Налабордина главе региона. Она также известила, что вместе с супругом строили субботник на остановке, водрузили красный флаг на крышу и сделали надпись «С Днем Победы!».

Александр Осипов поблагодарил художницу за патриотизм и неравнодушие, подарил набор масляных красок и пригласил на парад Победы в Читу 9 мая.

«На таких историях и фактах стоит государство, а благодаря таким людям у России есть будущее», — добавил губернатор.

Второе изображение украинской бабушки с флагом СССР появилось в Чите на улице Нечаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая в селе Дмитриевка вышла к украинским националистам с красным флагом, приняв их за российских солдат. Один из нацистов, сунув бабушке пакет с консервами, начал топтать советский флаг. Она отказалась от пайка со словами: «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили».

Позднее выяснилось, что украинскую бабушку, зовут Анна. Как сообщил 3 мая телеграм-канал «Тройка», вместе со своим супругом она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Старики не стали эвакуироваться по причине плохого здоровья.

В России бабушка сама того не зная уже вдохновила сотни людей.

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