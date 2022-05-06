Казань, , 12:58 — REGNUM В больницы Татарии с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей обратились 398 человек, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года и в 1,8 раз выше среднемноголетнего уровня. Информирует об этом региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

С начала года по состоянию на 6 мая в Татарии исследовали 62 снятых с людей клеща. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в восьми клещах (12,9% от числа пострадавших).

Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту в республике являются 30 административных территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сезон активности клещей в Татарии начался 12 апреля.

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