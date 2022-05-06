Париж, , 12:58 — REGNUM Глава французской партии Станислас Герини «Вперед, Республика!», которая станет партией «Возрождение», поставил перед выборами в законодательные органы «прекрасную цель» — 340 депутатов для формирования большинства, сообщает Le Parisien.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

«Если нам удастся сохранить такое же многочисленное и солидное большинство, как и в предыдущий пятилетний срок, то я считаю, что мы выполнили свою работу», — заявил Станислас Герини.

В Национальной ассамблее, состоящей из 577 депутатов, для получения абсолютного большинства Эммануэль Макрону необходимо заручиться поддержкой 289 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, переизбранный десять дней назад главой государства, должен быть вновь назначен на высший пост.

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