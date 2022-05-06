Астана, 6 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Центризбирком Казахстана утвердил план проведения референдума о конституционной реформе. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ЦИК.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

По утверждённому плану, агитационный период стартовал сразу после официального объявления о референдуме. 5 июня, в день референдума, и 4 июня агитация будет запрещена.

«Проведение голосования участковыми комиссиями референдума определено в день голосования с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования», — сообщил зампредседателя Центризбиркома Константин Петров.

Сообщается, что официальные данные о результатах референдума должны быть обнародованы не позднее семи дней после завершения голосования.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что нужно модернизировать государственную систему и внести поправки в конституцию в ходе референдума. Планируется передать часть полномочий президента парламенту за счёт ограничения полномочий главы республики в формировании сената и местных органов исполнительной власти.