Кувандык, Оренбургская область, 6 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области с 7 мая закрывается проезд по мосту через реку Кураган, сообщает пресс-служба областного правительства.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Мост на 173 км автодороги Каменноозерное — Медногорск окажется вне доступа для движения транспорта из-за ремонта. Объезд возможен по временной объездной дороге в обход села Рысаево.

Ремонт будет осуществляться рамках нацпроекта. Мост полностью демонтируют. Фундаменты и тела опор переустроят. Смонтируют новое пролетное строение. Подрядчик приведет в порядок все слои мостового полотна, деформационных швов, ограждения безопасности.

После ремонта ширина моста увеличится. Проектная нагрузка нового моста по максимальной массе транспорта достигнет 100 тонн. Планируется, что работы завершат в ноябре 2022 года.