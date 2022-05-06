Лондон, 6 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой. Об этом 6 мая сообщается на сайте клуба.

ФК «Арсенал»

Отмечается, что новое соглашение клуба с 40-летним тренером рассчитано до конца сезона 2024/25.

Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 63 очка после 34 туров.