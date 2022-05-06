Тюмень, 6 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 189 вылеченный ковидный пациент, и 33 госпитализированных с COVID-19. Об этом 6 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 6 мая коронавирус выявили у 37 тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 мая коронавирус выявили у 190 969 человек, выздоровели 185 797 пациентов, скончались 4301 (на два человека больше, чем днём ранее).