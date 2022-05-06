Новосибирск, , 12:57 — REGNUM В Новосибирской области родственникам бойца Великой Отечественной войны — младшего сержанта Фёдора Константиновича Фёдорова сегодня, 6 мая, вручили его медаль «За отвагу». Медаль была найдена весной во время раскопок в Ленинградской области.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всегда чтили память о подвиге Фёдора Константиновича. И сегодня мы понимаем, как важно сохранить и передать память о Великой Победе, о подвиге павших подрастающему поколению — поэтому мы приняли решение передать медаль в фонд Краеведческого музея Венгеровского района», — отметила родственница Фёдорова Людмила Лознюха.

Фёдор Фёдоров ушёл на фронт из новосибирского села Венгерово. Погиб он 29 марта 1943 года. Поисковики нашли его медаль в урочище Вороново. Фотографии бойца не сохранились, но уцелели документы и наградной лист.