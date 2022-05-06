Сыктывкар, , 12:56 — REGNUM Австрийская компания Mondi продаст свои активы в России, в том числе крупнейшее лесопромышленное предприятие в Коми АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», сообщил на своей странице в соцсети глава республики Владимир Уйба.

Лесопилка Евгений Фельдман / Новая газета

«С учётом складывающейся геополитической обстановки этот сценарий рассматривался заранее как наиболее оптимальный. Поэтому Правительство Коми с пониманием восприняло решение Совета группы компаний Mondi и оперативно подключилось к проработке этого вопроса», — написал чиновник.

Глава республики отметил, что новому собственнику будут обозначены приоритеты: сохранение рабочих мест и беспрерывная производственная деятельность.

«Предприятие должно исполнить взятые ранее социальные обязательства. Это моя личная позиция и позиция правительства Республики Коми, которую мы будем неуклонно отстаивать в интересах работников предприятия и жителей региона», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за месяц размер средней зарплаты вырос почти на 10%, однако из-за инфляции ее реальный рост не превысил и 2%.