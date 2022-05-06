Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ищет троих неизвестных злоумышленников, которые избили подростка на станции метрополитена «Черная речка», сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кулак

Инцидент произошел 5 мая около 17:00 мск. В полицию обратился работник метро, который рассказал, что на станции «синей» ветки происходит драка. Как выяснили правоохранительные органы, трое мужчин в результате словесного конфликта, который начался в вагоне поезда, нанесли несколько ударов по лицу 15-летнему подростку.

«Потерпевший был доставлен в детскую больницу и после оказания медицинской помощи, с ушибами лица, в удовлетворительном состоянии отпущен», — уточнили в Главке, отметив, что злоумышленники разыскиваются, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.