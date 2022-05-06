Москва, 6 мая 2022, 12:57 — REGNUM В подмосковных Мытищах в преддверии 77-й годовщины Великой Победы на военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» прошла торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, сообщили в Министерстве обороны России.
Участниками церемонии стали помощник заместителя Министра обороны РФ Александр Кирилин, представители центральных органов военного управления Минобороны РФ, члены ветеранских, поисковых и молодёжных организаций. В рамках мероприятия участники высадили зелёные насаждения на Аллею «Сирень Победы». В заключительной части памятных мероприятий с песнями военных лет выступили творческие коллективы.
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