Москва, , 12:57 — REGNUM В подмосковных Мытищах в преддверии 77-й годовщины Великой Победы на военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» прошла торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, сообщили в Министерстве обороны России.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после чего состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». По завершении церемонии рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших войнов», — отмечается в сообщении.

Участниками церемонии стали помощник заместителя Министра обороны РФ Александр Кирилин, представители центральных органов военного управления Минобороны РФ, члены ветеранских, поисковых и молодёжных организаций. В рамках мероприятия участники высадили зелёные насаждения на Аллею «Сирень Победы». В заключительной части памятных мероприятий с песнями военных лет выступили творческие коллективы.

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