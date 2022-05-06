Москва, 6 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Страны ОПЕК приняли решение увеличить добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Это столько же, сколько составило повышение в мае, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С данными темпами альянс предполагает полностью отказаться от ограничения добычи, введённого в период пандемии коронавируса и падения цен.

Таким образом, ОПЕК не спешит наращивать производство сверх темпов, принятых ранее. Это препятствует снижению цен.

Такая политика ОПЕК поддерживается, несмотря на их увеличение почти вдвое только с начала 2022 года, до рубежей более $110 за баррель нефти Brent.

Их повышает ограничение поставок из России в связи с санкциями и обсуждение введения более жёстких запретов на эти поставки вплоть до полного эмбарго для ЕС.

Дальнейшая динамика котировок нефти будет связана, прежде всего, с данным решением. В случае его принятия цена может подняться выше $120.

Однако есть существенное противодействие эмбарго со стороны ряда стран Евросоюза. Если вопрос затянется, что наиболее вероятно, котировки вряд ли поднимутся в ближайшее время выше $115.

Их ограничивает и курс ведущих центробанков мира на ужесточение денежной политики, повышение процентных ставок. Это делает менее выгодным производство, относительно уменьшает спрос на ресурсы.

Нижнее текущее техническое ограничение котировок Brent находится на рубеже $98-100. Там расположены минимумы цены февраля-марта 2022 года, от которых они неоднократно отталкивались вверх», — пояснил эксперт.

Читайте также: Эксперт прогнозирует рост цен на нефть до $120