Серов, Свердловская область, 6 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. С предприятия Среднего Урала взыскано 2 млн рублей из-за несчастного случая на производстве. Один из работников завода получил серьезные травмы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Несчастный случай на предприятии Серова Свердловской области произошел в июне 2021 года. Работник осуществлял погрузку пакета металлопроката в автомобильный транспорт, когда обнаружил что балки груза плохо закреплены. Тогда мужчина предпринял попытку усилить обвязку хомутов. В этот момент металлическая штанга весом около 1,8 тонн упала на правую ногу работника. Мужчина получил серьёзные травмы, ему ампутировали стопу.

Прокуратура направила иск в суд. Ведомство требовало взыскать с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда. Серовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. С предприятия взыскано 2 млн рублей.