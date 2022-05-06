Омск, 6 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Большереченском лесхозе в Омской области действует лесной пожар, с которым работники борются уже вторые сутки. Как сообщили ИА REGNUM 6 мая в главном управлении лесного хозяйства (ГУЛХ) по региону, к тушению привлекли сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Пожар перешёл на лесные земли с земель иных категорий и быстро распространился на десятки гектаров. Лесоводы обнаружили возгорание во время наземного патрулирования. Его сразу же начали тушить.

В тушении принимают участие 18 специалистов САУ «Большереченский лесхоз». Ещё 22 человека привлечено дополнительно. Задействовано десять единиц техники.

Ситуацию осложняют погодные условия: сухо, тепло, дует шквалистый ветер. Лесоводы ведут отжиг: навстречу пожару пускают огонь, сжигающий горючие материалы на пути основной стены огня.

Главная сложность состоит в том, что пожар действует на заболоченной территории.

ГУЛХ привлекло к ликвидации возгорания силы и средства ФБУ «Авиалесоохраны». В ближайшее время к работам приступят 24 десантника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области действует особый противопожарный режим.

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