Москва, , 12:50 — REGNUM Цены на продукты питания в России снизить невозможно. Об этом в письме с пояснениями в Генеральную прокуратуру РФ заявили крупнейшие профильные бизнес-объединения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пищевики объяснили, что стабилизация курса рубля не может быть основанием для снижения цен на продукты питания, которого требуют у поставщиков торговые сети. Они указали на дороговизну упаковки, стоимость которой в среднем выросла на 20%, и увеличения расходов на логистику вчетверо. Также в письме отмечено, что долларовые цены на сырьё, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость.

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Также представители бизнеса в своём письме обратили внимание на то, что сейчас практически все продукты питания в России имеют иностранную составляющую. Учитывая, что продовольствие дорожает по всему миру, Россия также не может этого избежать. В частности, некоторые виды тары подорожали на 45%.

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Издание пишет, что представители торговых сетей пытаются договориться с поставщиками о снижении цен, но пока практически безрезультатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Генпрокуратура РФ запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данные о производителях, отказавшихся снижать отпускные цены на фоне укрепления рубля. По данным АКОРТ, только единичные производители незначительно снизили цены.