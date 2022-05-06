Минск, , 12:51 — REGNUM Белорусские золотовалютные резервы (ЗВР) увеличились до $7,8 млрд — на 2,5% за апрель. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба Национального банка Белоруссии.

Здание Национального банка Белоруссии Anatolick

Уточняется, что в апреле ЗВР увеличились на $189,4 млн после снижения в марте на $692,9 млн. Увеличение составило 2,5% после снижения на 8,4%.

«Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2022 года, по предварительным данным, составили $7 761,1 млн», — говорится в сообщении.

В основном уровень ЗВР вырос из-за покупки регулятором иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. При этом в апреле правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $70 млн.

К 1 января 2023 года объём международных резервных активов Белоруссии должен составлять по меньшей мере $7 млрд.

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