Тунис, , 12:56 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед посетил здание министерства внутренних дел страны. Об этом 6 мая сообщает Babnet.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

По данным журналистов, в ходе визита президент страны провёл совещание с руководством ведомства, посвящённое защите посевов и складов продовольствия.

Глава государства отметил, что ситуация с продовольствием является «исключительной по своей важности» из-за ситуации на мировых рынках зерна. В связи с этим Сайед предостерёг всех, кто намерен помешать посевам зерна и тем самым спровоцировать в стране голод.

По его словам, именно на министерство внутренних дел страны возлагается задача по охране посевов и поддержанию продовольственной безопасности.