Сеул, 6 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 601 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 137 315.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 26 714 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 464 782.

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